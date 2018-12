Fortnite Guida Settimana 3: sfida a fasi Atterra a Rifugio Ritirato

Le nuove Sfide della Settimana 3 (Stagione 7) di Fortnite Battaglia Reale includono anche una sfida a fasi gratuita. Il primo step richiede di atterrare a Rifugio Ritirato: in questa mini-guida vi mostreremo come completare tutti gli altri.

Sfide della Settimana 3

Gratuite

Utilizza una Zipline in partite diverse (0/5)

Fase 1: Atterra a Rifugio Ritirato (0/1)

(0/1) Eliminazioni con arma leggendaria (0/2) (Difficile)

Pass Battaglia

Cerca forzieri a Picco Polare o Tempio Tomato (0/7)

Suona il campanello in diversi luoghi indicati in una singola partita(0/2)

Cerca fra tre baite da sci (0/1) (Difficile)

Fase 1: Infliggi danni ai nemici con Fucili pesanti (0/3) (Difficile)

Questa sfida a fasi è disponibile gratuitamente per tutti i giocatori di Fortnite Battaglia Reale. È composta da cinque step differenti, da completare in ordine per portare a termine la sfida. Li elenchiamo di seguito:

Fase 1: atterra a Rifugio Ritirato

Fase 2: atterra a Parco Pacifico

Fase 3: atterra ad Approdo Avventurato

Fase 4: atterra a Passatempi Pomposi

Fase 5: atterra a Pinnacoli Pendenti

Tutto quello che dovete fare è atterrare a inizio partita nei luoghi indicati poco sopra. Partite dalla prima fase atterrando a Rifugio Ritirato, e poi proseguite attraverso le varie fasi restanti fino a sbloccare l'ultima. A fondo pagina trovate la mappa di Fortnite Battaglia Reale, così da rintracciare più facilmente queste location.