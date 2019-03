Fortnite Guida Settimana 4: come usare la Girosfera in diverse partite

Sono finalmente disponibili le nuove Sfide della Settimana 4 di Fortnite Stagione 8. In questa mini-guida vi spiegheremo come completare quella che richiede di usare una Girosfera in 5 differenti partite.

Sfide della Settimana 4 di Fortnite Stagione 8

Gratuite

Cerca un tesoro sepolto (0/2)

Lanciati attraverso una struttura con il Cannone dei Pirati (0/25)

Ottieni un'eliminazione con un'arma dotata di mirino telescopico e con un'arma a soppressione

Pass Battaglia

Elimina i nemici a Borgallegro e a Parco Pacifico (0/10)

Fase 1: Atterra a Pinnacoli Pendenti

Sopravvivi ai nemici in una singola partita (0/90)

Usa la Girosfera in diverse partite (0/5)

Per completare questa sfida dovrete procurarvi una Girosfera all'interno della mappa e guidarla, ripetendo l'operazione nell'arco di cinque partite diverse. Per mettere le vostre mani su questo nuovo veicolo vi bastare visitare uno dei vari punti di spawn della Girosfera: li abbiamo segnalati sulla mappa riportata a fondo pagina.

La porzione sud-ovest della mappa (il bioma innevato, per intenderci) è quella in cui potete trovare più facilmente la Girosfera. All'inizio di ogni match, dunque, vi suggeriamo di atterrare in questa zona dell'isola, in modo da salire il più in fretta possibile a bordo del veicolo.

Ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come funziona la Pistola a Focile, la nuova arma introdotta con il recente aggiornamento 8.11 di Fortnite.