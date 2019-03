Fortnite: Guida alla sfida Elimina i nemici negli Accampamenti dei Pirati

Sono finalmente disponibili le nuove Sfide della Settimana 5 di Fortnite Stagione 8. In questa mini-guida vi spieghiamo come completare la sfida che richiede di eliminare tre avversari negli accampamenti dei pirati.

Sfide della Settimana 5 di Fortnite Stagione 8

Gratuite

Infliggi danni agli avversari con armi con mirino (0/200)

Cerca forzieri Condotti Confusi o Palmeto Paradisiaco (0/7)

Completa un giro di pista in Borgallegro (0/1)

Pass Battaglia

Realizza 15 rimbalzi con lancio solo usando il giocattolo Palla Rimbalzante (0/1)

Fase 1: Ottieni scudi dai funghi (0/50)

Usa un Condotto Vulcanico, una Zipline e un Veicolo nella stessa partita (0/3)

Elimina i nemici negli Accampamenti dei Pirati (0/3)

Per portare a termine questa sfida dovrete eliminare in tutto tre avversari all'interno dei vari accampamenti dei pirati disseminati nella mappa. Gli accampamenti in questione si trovano nelle seguenti posizioni:

A nord del fiume di lava

Sulla collina a nord-ovest di Lande Letali

A nord-ovest di Condotti Confusi

A sud-ovest di Parco Pacifico

Vicino al ponte di Palmeto Paradisiaco

A nord-ovest di Laguna Languida

A ovest di Sprofondo Stantio

Per individuare più facilmente le posizioni dei sette accampamenti, potete dare un'occhiata alla mappa riportata a fondo pagina. Ricordiamo inoltre che di recente è stato pubblicato l'aggiornamento 8.20 di Fortnite, update che ha introdotto diverse novità come la Trappola a dardo velenoso.