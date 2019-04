Fortnite: Guida alla Sfida Infliggi danni agli avversari dall'alto

I giocatori di Fortnite Stagione 8 possono dedicarsi alle nuove Sfide della Settimana 7. Di seguito vi spieghiamo come completare facilmente la sfida che richiede di colpire gli avversari dall'alto.

Di seguito elenchiamo tutte le sfide di questa settimana, evidenziando quella che stiamo trattando in questa mini-guida.

Fortnite: Nuove Sfide della Settimana 7

Gratuite

Infliggi danni ai nemici mentre ti muovi su una Zipline

Colpisci gli avversari con il piccone

Elimina i nemici nelle varie zone segnalate

Pass Battaglia

Colpisci gli avversari dall'alto

Trova i forzieri a Sponde del Saccheggio e Spiagge Snob

Visita i Campi Pirata in una sola partita

Fase 1: Visita Crocevia del Ciarpame e il Quartiere in una sola partita

Per completare questa sfida dovrete infliggere danni agli avversari dall'alto. Per farlo non vi resta che raggiungere una posizione sopraelevata, individuare un nemico sotto di voi e colpirlo con le vostre armi da fuoco.

Come è facile intuire, più in alto vi troverete sull'isola di Fortnite Battaglia Reale, maggiori saranno le probabilità di individuare i nemici sotto di voi. Il nostro consiglio, dunque, è quello di raggiungere uno dei 5 punti più alti della mappa, vale a dire le seguenti location:

La cima di Picco Polare

La cima a sud-est di Rampe Ghiacciate

La cima a nord-est di Spiagge Snob

La cima a sud di Parco Pacifico

La cima del Vulcano

Le posizioni dei punti più alti dell'isola sono riportati nella mappa proposta a fondo pagina. Per aiutarvi con un riferimento visivo, invece, potete guardare i filmati proposti in cima e in calce. Parlando delle altre Sfide della Settimana 7, inoltre, vi abbiamo già spiegato come completare la sfida Infliggi danni agli avversari su una Zipline.