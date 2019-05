Fortnite Settimana 2: Lanciati con un condotto vulcanico in partite diverse

I giocatori di Fortnite Stagione 9 possono dedicarsi alle Sfide della Settimana 2. In questa mini-guida vi mostreremo come completare la sfida che richiede di lanciarsi dai condotti vulcanici in cinque partite diverse.

Poco sotto elenchiamo tutte le Sfide della Settimana 2 di Fortnite Stagione 9, evidenziando quella che abbiamo preso in esame in questa mini-guida.

Sfide della Settimana 2 di Fortnite Stagione 9

Gratuite

Lanciati con un condotto vulcanico in partite diverse (0/5)

Fase 1 di 5: atterra a Spiagge Snob (0/1)

Elimina nemici in Scalini Scatenati o Condotti Confusi (0/3)

Pass Battaglia

Infliggi danni agli avversari con le pistole (0/500)

Visita un telefono enorme, un pianoforte colossale e l'immane trofeo di un pesce ballerino (0/3)

Cerca un forziere in diversi luoghi indicati in una partita singola (0/3)

Fase 1 di 3: Elimina un avversario da almeno 50 metri di distanza (0/1)

Questa sfida richiede di lanciarsi in aria con un condotto vulcanico in cinque partite diverse.



Per completare l'obiettivo, dunque, prima di tutto dovrete individuare un condotto vulcanico all'interno dell'isola. Come potete vedere nella mappa riportata a fondo pagina, i condotti vulcanici sono disseminati in tutta la porzione est dell'isola, con una maggiore concentrazione nei pressi del vulcano.

Se avete bisogno di aiuto con le altre Sfide della Settimana 2, sulle nostre pagine vi abbiamo mostrato come visitare un telefono gigante, un grande piano e un trofeo e forma di pesce danzante.