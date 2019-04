Fortnite: Guida alla sfida Usa 3 diversi Condotti Vulcanici senza atterrare

Dopo avervi mostrato come rianimare un compagno da un Furgone di Riavvio, in questa mini-guida alle Sfide della Settimana 9 di Fortnite Stagione 8 vi spieghiamo come completare facilmente la sfida "Usa 3 diversi Condotti Vulcanici senza atterrare".

Poco sotto elenchiamo tutte le Sfide della Settimana 9 di Fortnite Stagione 8, evidenziando quella che abbiamo preso in esame in questa mini-guida.

Sfide della Settimana 9 di Fortnite Stagione 8

Gratuite

Fase 1 di 5: Atterra a Sponde del Saccheggio (0/1)

Cerca forzieri a Picco Polare o a Rifugio Ritirato (0/7)

Usa 3 diversi Condotti Vulcanici senza atterrare (0/1)



Pass Battaglia

Fase 1 di 3: Balla fra tre Sculture di ghiaccio (0/1)

Infliggi danni agli avversari dal basso (0/500)

Rianima un compagno a un Furgone di Riavvio (0/1)

Elimina un avversario in partite diverse (0/5)

Questa sfida richiede di usare tre Condotti Vulcanici di seguito senza mai atterrare. Qual è il modo più semplice per portarla a termine?

Come mostrato nella mappa riportata a fondo pagina e nel video proposto in cima, il Condotto Vulcanico che conviene utilizzare per primo si trova a nord del Vulcano. Una volta che vi farete scagliare in aria, dirigetevi in volo verso il prossimo Condotto che si trova davanti a voi, assicurandovi di utilizzare il deltaplano per non atterrare prima di raggiungerlo. Ripetete l'operazione con l'altro Condotto posizionato più avanti, così da portare a termine la sfida.

Parlando delle altre Sfide della Settimana 9, sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato come completare la sfida a fasi Danza fra tre Sculture di ghiaccio.