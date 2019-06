Fortnite: Guida alla sfida Usa veicoli diversi in una partita singola

Dopo avervi spiegato come usare un'Inversione Tempesta in diverse partita, in questa mini-guida alle Sfide della Settimana 6 di Fortnite Stagione 9 vi spieghiamo come completare rapidamente la sfida "Usa veicoli diversi in una partita singola".

A seguire elenchiamo tutte le Sfide della Settimana 6 di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 9), evidenziando quella che abbiamo preso in esame in questa mini-guida.

Sfide della Settimana 6 di Fortnite Stagione 9

Gratuite

Fase 1 di 5: Atterra ad Approdo Avventurato (0/1)

Infliggi danni agli avversari con mitragliette (0/500)

Fase 1 di 3: Cerca forzieri presso un punto caldo (0/3)

Pass Battaglia

Infliggi danni a un veicolo guidato da un avversario (0/200)

Usa un'Inversione Tempesta in diverse partite (0/3)

Usa veicoli diversi in una partita singola (0/2)

Elimina nemici nel Quartiere o in Lande Letali (0/3)

Per completare questa sfida dovrete utilizzare due veicoli diversi nell'arco di una singola partita. Come potete vedere nella mappa riportata a fondo pagina, il modo più rapido per farlo è quello di atterrare sull'avamposto a nord-est di Parco Pacifico, dove potrete salire a bordo di una Girosfera. A questo punto per completare la sfida avete a disposizione due opzioni: andare a est di Crocevia del Ciarpame, dove potrete salire a bordo di un Quad Annientatore o di un Driftboard, oppure a andare a Laguna Languida, dove potrete utilizzare un Cannone dei pirati. Così facendo avrete utilizzato due veicoli diversi nell'arco di una partita, portando a termine la sfida.