Fortnite: Guida a tutte le Sfide di Aviazione Reale

Sono finalmente disponibili tutte le sfide del nuovo evento Aviazione Reale di Fortnite Stagione 8. In questa mini-guida vi spieghiamo come completarle tutte quante, in modo da ottenere le relative ricompense.

Di seguito elenchiamo tutte le sfide dell'evento Aviazione Reale di Fortnite Stagione 8, spiegandovi come portarle a termine. Tra parentesi segnaliamo le varie ricompense associate a ogni sfida.

Infliggi danni agli Stormwing avversari con una mitraglietta o mitragliatrice (0/4.000) (500 XP)

Inizierete la partita armati di mitraglietta, quindi vi consigliamo di utilizzarla da subito per infliggere i primi danni. Aprendo i forzieri cielo potrete ottenere la mitragliatrice, arma ancora più potente che vi consentirà di infliggere ulteriori danni più rapidamente.

Raccogli forzieri cielo di rarità diversa come pilota (0/5) (500 XP)

In questo caso dovrete raccogliere cinque forzieri cielo di rarità diversa. Per farlo vi basterà attraversare i cerchi colorati con l'icona del forziere al centro: comune (bianco), non comune (verde), raro (blu), epico (rosso) e leggendario (oro).

Gioca partite ad Aviazione Reale (0/7) (Copertura Alias Teschio)

Non dovrete far altro che avviare sette partite di Aviazione Reale e portarle a termine, così da ottenere in ricompensa la Copertura Alias Teschio.

Infliggi danni agli Stormwing avversari con le pistole (0/2.000) (500 XP)

Usate le pistole per infliggere 2.000 danni ai nemici. Per facilitare il compito, cercate di potenziare le pistole raccogliendo i forzieri cielo.

Distruggi gli Stormwing avversari (0/5) (500 XP)

Distruggete cinque Stormwing avversari con le armi in vostra dotazione. Una sfida piuttosto semplice che riuscirete a completare in breve tempo durante le partite di Aviazione Reale.

Sopravvivi agli avversari in modalità Aviazione Reale (0/100) (Copertura Alias Falcone)

Questa sfida richiede di sopravvivere a 100 avversari durante i match di Aviazione Reale. Trattandosi di un obiettivo cumulativo, riuscirete a raggiungerlo portando a termine una serie di partite.

Infliggi danni agli Stormwing avversari con un fucile d'assalto (0/5.000) (500 XP)

In questo caso dovrete potenziare le armi del vostro Stormwing fino a ottenere un fucile d'assalto. Dopo averlo ottenuto, non vi resta che infliggere 5.000 danni agli avversari.

Infliggi danni con le armi Stormwing potenziate (0/4.000) (500 XP)

Questa sfida può risultare leggermente più impegnativa delle altre. Anche se le armi potenziate possono infliggere più danni, in genere sono più difficili da utilizzare. Raccogliete i forzieri cielo, potenziate le vostre armi e mettete a segno colpi precisi fino a infliggere 4.000 danni.

Posizionati nella top 5 in Aviazione Reale (0/3) (Copertura Alias Lupo)

Per completare l'ultima sfida dovrete posizionarvi tra i primi 5 giocatori in almeno tre partite di Aviazione Reale. Se avete qualche difficoltà a raggiungere questo obiettivo, chiedete aiuto a qualche amico per adottare una buona strategia di squadra, così da sopravvivere agli avversari e piazzarvi più facilmente nella top 5.

Completa tutte le sfide di Aviazione Reale (0/9) (Copertura Alias Calabrone)

Portando a termine tutte le sfide di Aviazione Reale otterrete in ricompensa la Copertura Alias Carbone. Ricordiamo che l'evento sarà disponibile per tutti i giocatori di Fortnite Stagione 8 fino al 24 aprile.