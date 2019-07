Fortnite: Guida a tutte le Sfide a Tempo Straordinario della Stagione 9

Dopo le Sfide della Settimana 10, per accompagnare la fine della Stagione 9 di Fortnite sono state proposte le nuove Sfide a Tempo Straordinario, con le quali è possibile sbloccare degli stili alternativi per le principali skin della stagione. In questa guida vi spieghiamo come completarle tutte.

Di seguito elenchiamo tutte le Sfide a Tempo Straordinario della Stagione 9 di Fortnite, spiegandovi come portarle a termine in modo da ottenere le relative ricompense.

Fase 1 di 2: Raggiungi il livello 23 del Pass Battaglia

La prima challenge è una sfida a fasi. Il primo step richiede di raggiungere il livello 23 del Pass Battaglia della Stagione 9. Il secondo step, invece, richiede di completare 3 Sfide a Tempo Straordinario. Dopo averla completata, riceverete in ricompensa lo stile alternativo di Jonesy Bunker.

Fase 1 di 2: Raggiungi il livello 71 del Pass Battaglia

Similmente alla prima, la seconda sfida a fasi è composta da due step. Il primo richiede di raggiungere il livello 71 del Pass Battaglia della Stagione 9, mentre il secondo richiede di completare 6 Sfide a Tempo Straordinario. La ricompensa prevista è lo stile alternativo di Storm Chaser.

Fase 1 di 2: Raggiungi il livello 87 del Pass Battaglia

Stessa struttura delle due sfide a fasi precedenti. In questo caso viene richiesto di raggiungere il livello 87 del Pass Battaglia della Stagione 9, e di completare 9 Sfide a Tempo Straordinario. Ricordiamo che completando le sfide in questione, quelle settimanali e quelle giornaliere otterrete punti esperienza utili per salire di livello nel Pass Battaglia. La ricompensa prevista per questa sfida è lo stile alternativo di Masako.

Collabora con gli amici per ottenere 25 eliminazioni

Non dovrete far altro che accumulare 25 eliminazioni giocando insieme ai vostri amici. A tale scopo potrebbe tornarvi molto utile l'assistenza di gruppo. Completando questa sfida otterrete in ricompensa 2.500 Punti Esperienza.

Infliggi danni 2.500 danni agli avversari con un fucile pesante

Nel corso della partita dovrete procurarvi un fucile pesante, e utilizzarlo contro gli avversari per infliggere loro un totale di 2.500 punti danno. Una volta riusciti nell'intento, otterrete in ricompensa altri 2.500 Punti Esperienza.

Visita Sponde del Saccheggio, Picco Polare e Impianto a Pressione

Vi basterà visitare Sponde del Saccheggio, Picco Polare e Impianto a Pressione nel corso delle vostre partite. La ricompensa prevista è una schermata di caricamento segreta della Stagione 9.

Rianima un amico in 3 diverse partite

Per portare a termine questa sfida dovrete giocare in compagnia di almeno un amico, e rianimarlo nell'arco di tre partite diverse. Una volta raggiunto l'obiettivo, riceverete in ricompensa 5.000 Punti Esperienza.

Infliggi 2.500 danni agli avversari con un fucile d'assalto

Procuratevi un fucile d'assalto e usatelo contro gli avversari per infliggere loro 2.500 punti danno. Riceverete in ricompensa 5.000 Punti Esperienza.

Balla all'interno dell'ologramma della testa di Durr Burger

Come vi abbiamo mostrato nella nostra mini-guida dedicata, per danzare dentro la testa di Durr Burger vi basta dirigervi a Neopinnacoli, salire sulla torre con la testa olografica di Durr Burger e ballare al suo interno. La ricompensa prevista è una schermata di caricamento segreta della Stagione 9.

Posizionati tra le prime 15 squadre nelle modalità Coppie o Squadre con un amico

Anche in questo caso, dovrete giocare in compagnia di almeno un amico. Posizionatevi tra le prime 15 squadre nelle modalità Coppie o Squadre, facendo leva sul gioco di squadra per aver la meglio sugli avversari e sopravvivere il più a lungo possibile. In ricompensa otterrete ben 10.000 Punti Esperienza.

Infliggi 2.500 danni agli avversari con le mitragliette

Procuratevi una mitraglietta e usatela contro gli avversari per infliggere loro 2.500 punti danno. Riuscendo nell'impresa otterrete altri 10.000 Punti Esperienza.

Fai gol in una porta al chiuso

Sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato come fare un gol al chiuso. Vi basta raggiungere il campo di calcetto a sud di Parco Pacifico e accompagnare la palla all'interno di una delle due porte. In ricompensa riceverete una schermata di caricamento segreta della Stagione 9.

Completa tutte le sfide per sbloccare la ricompensa

Completando tutte le Sfide a Tempo Straordinario sbloccherete la ricompensa dell'evento, ottenendo la bellezza di 15.000 Punti Esperienza.