Fortnite: guida al nuovo sistema di rimborso e acquisto delle skin

Con l'update 21.51 di Fortnite Capitolo 3, l'ultimo della terza stagione, Epic Games ha deciso di dare una svolta al negozio oggetti, rendendolo più sicuro per gli acquirenti e migliorando il funzionamento dei rimborsi.

Come funziona il nuovo sistema di acquisto delle skin

La prima rivoluzione del negozio oggetti riguarda il sistema d acquisto, il quale è stato aggiornato dagli sviluppatori di Fortnite Capitolo 3 per evitare che i giocatori possano acquistare una skin, un piccone o un deltaplano in maniera accidentale, premendo involontariamente un tasto. D'ora in poi, infatti, gli utenti che vogliono acquistare un oggetto nel negozio devono tenere premuto per qualche secondo il tasto utile per completare la transazione, così che non possano esserci errori di alcun tipo, soprattutto quando il controller è tra le mani dei più piccoli.

Come funzionano i rimborsi di Fortnite

Per quello che riguarda invece il meccanismo relativo ai rimborsi, si tratta semplicemente di un'espansione. Epic Games continua a permettere le richieste di reso tramite i "Biglietti di reso" (ticket che si rigenerano una volta ogni anno fino ad un massimo di tre) e a consentire la funzionalità chiamata "Annulla acquisto", grazie alla quale gli utenti che hanno acquistato una skin possono annullare la transazione fino a quando non abbandonano la pagina del prodotto per il quale hanno speso i propri V-Bucks. A questi due sistemi, si aggiunge ora la possibilità di richiedere il rimborso fino a ventiquattro ore dopo l'acquisto, purché questi non vengano equipaggiati durante una partita. Indossando gli oggetti acquistati, sarà inoltre possibile leggere a schermo un avviso che comunica al giocatore che tale azione andrà a bloccare la possibilità di richiedere un rimborso.

In aggiunta a queste modifiche, Epic Games ha anche inserito un'opzione per decidere se salvare o meno un'opzione di pagamento al momento di un acquisto: in questo modo non sarà necessario salvare il metodo di pagamento ed evitare che i giocatori più giovani possano fare acquisti in game senza il consenso degli adulti.

