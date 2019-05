Fortnite, Guida alla skin Rox: come sbloccare tutti gli stili e gli oggetti

Quella di Rox è una delle skin progressive disponibili con il Pass Battaglia della Stagione 9 di Fortnite. In questa mini-guida vi spieghiamo come sbloccare tutte le fasi e gli oggetti del costume.

La skin di Rox viene sbloccata al livello 1 del Pass Battaglia di Fortnite Stagione 9. Ciò significa che potrete ottenerla da subito con il semplice acquisto del pass. Trattandosi di un costume progressivo, sarà possibile sbloccare diversi stili aggiuntivi della skin con il completamento di alcune sfide. Vediamo come fare.

Come sbloccare tutti gli stili e gli oggetti della skin Rox

Per sbloccare tutte le fasi e gli oggetti del costume Rox dovrete portare a termine le seguenti sfide:

Piccone Harmonic Axes : colleziona 45 Fortbyte

: colleziona 45 Fortbyte Costume fase 2 : ottieni 10.000 punti esperienza

: ottieni 10.000 punti esperienza Costume fase 3 : ottieni 50.000 punti esperienza

: ottieni 50.000 punti esperienza Costume fase 4 : ottieni 100.000 punti esperienza

: ottieni 100.000 punti esperienza Costume fase 5 : ottieni 200.000 punti esperienza

: ottieni 200.000 punti esperienza Colore blu : completa 10 sfide settimanali

: completa 10 sfide settimanali Emote Peace Out : completa 20 sfide settimanali

: completa 20 sfide settimanali Colore viola : completa 30 sfide settimanali

: completa 30 sfide settimanali Colore giallo : colleziona 5 Fortbyte

: colleziona 5 Fortbyte Colore arancione : colleziona 15 Fortbyte

: colleziona 15 Fortbyte Colore verde : colleziona 25 Fortbyte

: colleziona 25 Fortbyte Colore nero: colleziona 35 Fortbyte

In aggiunta a quelli elencati sopra, ci sono anche altri oggetti appartenenti al medesimo set (Stile cielo) che possono essere ottenuti progredendo nel Pass del Battaglia:

Deltaplano Rotazione Turbo : livello 15

: livello 15 Piccolo amico KYO : livello 28

: livello 28 Piccolo amico KYO (colorazione viola) : livello 46

: livello 46 Piccone VOX : livello 55

: livello 55 Piccolo amico KYO (colorazione nera) : livello 60

: livello 60 Piccolo amico KYO (colorazione arancione): livello 74

Ricordiamo che sulle nostre pagine trovate una serie di mini-guide dedicate alle sfide settimanali della Stagione 9 di Fortnite. Se invece avete bisogno di aiuto per trovare i Fortbyte disseminati nell'isola di Battaglia Reale, non dimenticate di consultare la nostra guida che vi spiega come trovare tutti i Fortbyte.