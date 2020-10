Fortnite guida: ecco dove si trova la Ecto-1 dei Ghostbusters

Giusto in tempo per Halloween nasce la collaborazione tra Fortnite e i Ghostbusters: il Battle Royale di Epic Games ospita ora e per un periodo limitato un veicolo piuttosto familiare... la Ecto-1 degli Acchiappafantasmi.

La macchina (accompagnata dal caratteristico suono delle sirene) è nascosta in un capannone nella zona sud est della mappa, l'esatta location è visibile nel video pubblicato in apertura. Non è chiaro se in futuro il veicolo cambierà posizione o se resterà sempre in questa zona, il nostro consiglio ovviamente è quello di fiondarsi a recuperare il bolide prima che sia troppo tardi.

La Vendetta di Mida è l'evento Halloween di Fortnite per il 2020, in programma fino al 3 novembre, il primo novembre inoltre si terrà un concerto di J Balvin in Party Reale, per iniziare il penultimo mese dell'anno in grande stile. Su Everyeye.it trovate le guide alle Sfide Fortnite Incubo: come viaggiare per 100 metri su una scopa da strega, come mangiare 25 dolciumi e come diventare un'Ombra tre volte.

Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate della collaborazione tra Fortnite e gli Acchiappafantasmi, non è la prima partnership tra il Battle Royale e il mondo del cinema, come ricorderete in passato abbiamo visto eventi dedicati a film come John Wick e ovviamente Marvel's Avengers.