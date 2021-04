Fortnite: guida e trucchi per volare 20 metri con un pollo

La Settimana 3 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 6 è appena iniziata e con essa sono arrivate anche le nuove sfide settimanali, una delle quali chiede ai giocatori di prendere il volo grazie all'aiuto di uno dei buffi polli che si aggirano per l'isola del battle royale.

Se siete spaventati all'idea di dover volare per 20 metri con un pollo, sappiate che la sfida in questione è molto più semplice di quanto possa sembrare e basta seguire alcuni passaggi per portarla a termine nel giro di qualche secondo. Innanzitutto occorre individuare un pollo, il piccolo animale che può essere trovato in vari luoghi della mappa mentre si aggira indisturbato. Se volete avere la certezza matematica di imbattervi in un pollo, allora non dovete far altro che esplorare i dintorni di Cascina Colossale oppure far visita alla Fattoria d'Acciaio, ovvero l'edificio ad est proprio di Cascina Colossale. Una volta trovato il vostro bersaglio, avvicinatevi a lui il più velocemente possibile ed afferratelo premendo il tasto dedicato all'interazione (Quadrato su PlayStation, X su Xbox). A questo punto dovete saltare più volte fino a raggiungere l'obiettivo dei 20 metri in volo, i quali non vanno percorsi necessariamente tutti in una sola partita. Se volete un trucco velocizzare sensibilmente il completamento della sfida, vi consigliamo di saltare su un mucchio di pneumatici per spiccare il volo e raggiungere i 20 metri con un singolo salto.

Se non sapete come raggiungere i polli, in calce alla guida trovate una mappa che abbiamo realizzato per voi e sulla quale è evidenziata la posizione della Fattoria d'Acciaio. Va precisato inoltre che nella modalità Rissa a Squadre non sono attualmente presenti gli animali ed è quindi impossibile completare la sfida avviando una partita in questa modalità di gioco che solitamente risulta essere molto utile per le missioni settimanali.

