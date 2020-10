Fortnite, guida: usare un'emote come Doctor Doom durante una Vittoria Reale

L'ultima delle tre Sfide Risveglio del Doctor Doom in Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 è forse la più complessa tra le missioni dedicate al personaggio Marvel ma esistono dei trucchi che consentono di liberarsene senza troppi problemi.

L'obiettivo di questa Sfida Risveglio consiste nell'utilizzare un'emote come Doctor Doom durante una Vittoria Reale. Dovete quindi indossare il costume del villain dei Fantastici Quattro come in tutte le altre sfide di questo tipo e riuscire ad ottenere una vittoria in qualsiasi modalità per poi eseguire una qualsiasi emote (vi ricordiamo che il menu rapido delle emote si apre con la pressione della freccia giù della croce direzionale su PlayStation 4 e Xbox One) durante i pochi secondi che precedono il ritorno al menu. Per vostra fortuna non contano solo le Vittorie Reali accumulate nelle modalità Singolo, Coppie e Squadre ma anche in Rissa a Squadre: ciò significa che nel peggiore dei casi basta provare a giocare qualche partita nella modalità con rientro fino ad ottenere una vittoria ed eseguire una qualsiasi emote presente nel vostro armadietto.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche la guida su come visitare una statua di Doctor Doom in Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 oltre alla posizione del trono gigante, oggetto della seconda Sfida Risveglio. Non dimenticate che questo set di sfide si sblocca solo al livello 74 del Pass Battaglia ed è quindi inutile completare questi obiettivi se non avete accesso alle missioni. Se non avete ancora raggiunto questo livello, potreste provare a completare una delle tante sfide segrete della Stagione 4 di Fortnite Capitolo 2, che ricompensano il giocatore con molti Punti Esperienza (si tratta di circa 25.000 XP per ogni missione) e sono incredibilmente semplici da portare a termine.