Fortnite: Guida all'uso dell'Arco Esplosivo, statistiche e strategie

Il recente aggiornamento 8.20 di Fortnite ha introdotto l'Arco Esplosivo, arma completamente inedita disponibile per i giocatori di Battle Royale. In questa mini-guida vi mostriamo tutte le sue caratteristiche, spiegandovi come sfruttarle al meglio sul campo di battaglia.

Statistiche dell'Arco Esplosivo

Scocca frecce con una cartuccia di fucile pesante sulla punta, che esplode all'impatto.

Usa munizioni per fucile pesante.

Più a lungo tenete premuto il comando di sparo, più il colpo sarà veloce.

Il danno esplosivo è costante indifferentemente dalla potenza del colpo.

L'arco esplosivo raggiunge la piena potenza dopo 1,6 secondi di carica.

Un colpo diretto infliggerà danno da colpo diretto e danno esplosivo al giocatore nemico colpito.

Colpo diretto: Danno base 15

Moltiplicatore colpi alla testa: 2x

Esplosione: Danno 100

Consigli e strategie per usare l'Arco Esplosivo

Danno elevato contro strutture e giocatori

Il danno esplosivo dell'Arco amplifica in modo significativo la sua capacità distruttiva. Sfruttandolo potrete abbattere facilmente strutture e giocatori con colpi precisi. Le frecce dell'Arco sono dotate di una estremità esplosiva che si azionerà poco dopo il lancio.

Gittata

Similmente alle balestre, le frecce dell'Arco Esplosivo non colpiranno istantaneamente il nemico. Queste viaggeranno a una certa velocità, e raggiungeranno gli avversari con un tempo di percorrenza che dipenderà dalla distanza di tiro. Se state tentando un colpo a lungo raggio, invece di mirare sul nemico puntate verso la direzione in cui vi aspettate che si troverà l'avversario.

Ottimo per i colpi furtivi

Grazie ai suoi colpi silenziosi, l'Arco Esplosivo è un'ottima arma da utilizzare durante gli approcci furtivi. Potrete eliminare gli avversari senza farvi notare, a patto di rimanere nascosti e ben riparati.

Utilizzate le frecce esplosive per abbattere la base delle strutture

La precisione dell'Arco Esplosivo consentirà di colpire gli elementi portanti delle strutture, in modo da distruggerle rapidamente. Mirando alla loro base, in particolare, riuscirete ad abbatterle molto facilmente.

Avere a portata di mano un'arma a corto raggio

Assicuratevi di avere sempre un'arma di riserva nel caso in cui un nemico si avvicini troppo a voi. Mitragliatori e Fucili d'assalto sono buone armi di riserva che compensano le mancanze dell'Arco Esplosivo.

Ricordiamo che con gli ultimi update sono stati introdotti anche nuovi oggetti consumabili come Banana, Cocco e Peperone.