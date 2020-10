Fortnite, guida: visitare un trono gigante come Doctor Doom

Se avete già portato a termine la prima Sfida Risveglio del Doctor Doom in Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 è allora giunto il momento di andare alla ricerca di un particolare luogo della mappa del battle royale.

La seconda Sfida Risveglio del cattivone Marvel chiede infatti al giocatore di visitare un trono gigante mentre si indossano i panni del Doctor Doom. Applicate al vostro avatar la skin in questione e dirigetevi sulla piccola montagna innevata situata a sud-est di Corso Commercio. In questo luogo è infatti possibile trovare delle enormi rocce che formano una sedia ed una serie di alberi che fa da schienale. Per portare a termine la Sfida Risveglio dovete semplicemente atterrare su questa "sedia" e attendere che appaia a schermo la conferma del completamento della missione. Per rendere più veloce il tutto potreste decidere di avviare una partita in singolo e atterrare direttamente sul posto, sul quale è difficile che decidano di andare anche altri giocatori. Se non riuscite a trovare l'oggetto della missione vi suggeriamo di dare un'occhiata alla mappa che abbiamo realizzato per voi, la quale si trova proprio qui sotto e contiene tutte le indicazioni utili alla risoluzione del semplice enigma.

Prima che procediate con la terza ed ultima Sfida Risveglio del Doctor Doom