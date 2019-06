Fortnite: H1ghsky1 dissa Tfue, l'affaire FaZe Clan assume toni grotteschi

I FaZe Clan non ci stanno a passare per i cattivi di turno, dopo l'affaire Tfue, le beghe legali con la piattaforma Hubrick e lo scandalo dell'età di un proprio player. Ed è proprio il dodicenne H1ghsky1 che ritorna protagonista dell'agone digitale, molto probabilmente indottrinato ad hoc da chi lo gestisce.

Il video è praticamente un dissing di H1ghsky1 (con il feat. di Logan Paul) su Tfue e sulla causa tra il popolare streamer e i FaZe Clan.

Le rime di H1ghsky1 hanno toccato diversi argomenti di rilievo di queste settimane: le bugie sull'età del ragazzo, l'impossibilità di poter streammare su Twitch, sulla causa in corsco tra Tfue, i FaZe e Richard "Banks" Bengtson, e il presunto trattamento di Tfue nei confronti suo compagno Dennis "Cloakzy" Lepore.

Il dodicenne va oltre, menzionando anche la fidanzata di Tfue, Corinna Kopf, avvertendolo che andrebbe a letto con YouTuber Logan Paul, il quale peraltro ha fatto una piccola apparizione nel video.

La domanda che ora tutti si fanno è: si doveva per forza fare? Reazioni e commenti sembrano essere abbastanza uniformi nel condannare l'iniziativa dei FaZe Clan che, con questo gesto non sembrano essersi attirati le simpatie del pubblico. Soprattutto, buttando nuovamente in mezzo un ragazzino di dodici anni.

Ci si aspetta una risposta di Tfue il quale, se è veramente intelligente, non raccoglierà l'ennesima provocazione. Oppure potrebbe cavalcare l'onda e aumentare ancora di più la propria visibilità. Il problema è che il momento non solo non è “propizio” per andare all'attacco ma, in più, mettersi a dissare un bambino di 12 anni, indottrinato e messo in mezzo in un gioco più grande di lui, non pare esser una grande idea.