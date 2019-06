Fortnite: H1ghSky1 ha mentito sull'età, anche Twitter cancella l'account

Come sappiamo, non è un periodo molto felice per i FaZe Clan. Dopo l'attacco perpetrato da Turner "Tfue" Tenney contro la sua ex formazione, infatti, la stessa è stata travolta da uno scandalo dopo l'altro.

La causa con la piattaforma Hubrick è risalente, vero, ma il clamore mediatico è scoppiato solo dopo le mosse di Tfue. Il ragazzo, peraltro, ha sollevato anche un altro polverone, sull'età di un giocatore dell'organizzazione: H1ghSky1.

Il giocatore sarebbe troppo giovane per lavorare, per partecipare a tornei e per streammare su Twitch. In effetti, il ragazzo ha dichiarato di aver mentito sulla sua età ma “solo per realizzare il mio sogno” come dice lui) e di avere avuto solo 11 anni al momento della firma con il team.

Cosa che, ovviamente, ha messo in dubbio anche la buona fede dell'organizzazione.

Questa rivelazione, chiaramente, ha avuto un grave impatto sulla sua carriera. Twitch ha chiuso il canale, seguito a ruota anche da Twitter. Non esiste motivazione ufficiale al momento, ma con i termini di servizio di Twitter che affermano che gli utenti devono avere almeno 13 anni per utilizzare il social, è altamente probabile che sia proprio questo il motivo dietro la chiusura dell'account.

Il dodicenne ha quindi iniziato a far video su YouTube all'indomani dello scandalo. La decisione di H1ghSky1 di rivelare la sua vera età avrà anche un impatto significativo sulla sua carriera. La conferma che ha meno di 13 anni lo esclude automaticamente dalla finale della Coppa del Mondo.