Fortnite: hackerato l'account Twitter ufficiale del gioco; ora ritornato alla normalità

Nel corso della serata di mercoledì 3 aprile, l'account Twitter di Fortnite è stato protagonista di un evento piuttosto inatteso: il profilo social è infatti stato hackerato!

Per un breve periodo di tempo, infatti, l'account Twitter ufficiale del celebre Battle Royale ha pubblicato una serie di cinguettii decisamente "insoliti", che immediatamente hanno fatto dubitare gli Utenti della loro reale origine. Fortunatamente, sembra che la situazione sia ora sotto controllo e che Epic Games sia riuscita ad escludere il misterioso intruso dal proprio profilo Twitter. I bizzarri cinguettii sono infatti stati rimossi, ma, come prevedibile, alcuni di questi, come riportato da Fortnite Intel, erano già stati immortalati in alcuni screenshot. Potete vederne un esempio nel Tweet in calce a questa news, pubblicato da "Fortnite News & Leaks".



Ad ora, la Software House non sembra aver rilasciato alcune dichiarazione ufficiale in merito all'accaduto, ma fortunatamente sembra che l'episodio di hacking sia stato interrotto in breve tempo. L'account Twitter di Fortnite è infatti uno strumento di rilievo per la diffusione di novità legate al mondo del Battle Royale e tramite quest'ultimo vengono spesso diramati importanti aggionamenti per la Community. A tal proposito, segnaliamo che proprio recentemente, Epic Games ha fornito alcuni aggiornamenti in merito alla modalità competitiva di Fortnite ed ha reintrodotto la possibilità di fare regali in Fortnite.