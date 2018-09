Fortnite High Stakes: la modalità Getaway e il Rampino si mostrano per la prima volta

Questa settimana, in Fortnite Battaglia Reale prenderà il via l'evento High Stakes, che introdurrà un costume inedito chiamato Wild Card, la nuova modalità a tempo limitato Getaway, il Rampino e un nuovo set di sfide a tema.

Ieri abbiamo già avuto modo di vedere il nuovo costume Wild Card, che comprenderà 4 maschere differenti, il dorso decorativo Cuffed Base e il deltaplano Safe Cracker. Nella notte, invece, Epic Games si è finalmente decisa a mostrare la modalità a tempo limitato Getaway e il nuovissimo Rampino.

In Getaway, ci sono 4 casseforti disseminate sull'isola. In ognuna di esse è contenuto un gioiello. I primi quattro team che riescono ad impossessarsi del gioiello e a fuggire a bordo di un furgone volante, vincono. Il Rampino, come facilmente immaginabile, è invece un oggetto che incrementa in maniera esponenziale la mobilità dei giocatori. Permette di raggiungere facilmente la sommità degli edifici e di avvicinarsi ai nemici in maniera rapida.

Potete farvi un'idea più precisa su entrambe le novità guardando il video di gameplay allegato in apertura di notizia. Nella notte, sempre durante il PAX West, verranno invece presentate ufficialmente le nuove sfide e le relative ricompense. Restate sintonizzati su queste pagine, vi terremo aggiornati al riguardo.

A che punto siete con le sfide della Settimana 8 della Stagione 5? Avete già completato "Usa una fenditura presso un luogo diverso da dove si generano le fenditure" e "Cerca tra tre enormi sedili"?