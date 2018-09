Fortnite High Stakes: svelate le ricompense dell'evento speciale

Questa settimana l'evento High Stakes farà la sua comparsa in Fortnite Battle Royale, durante un livestream Epic Games ha svelato le sfide previste durante l'evento speciale e le relative ricompense.

High Stakes porterà in dote la modalità a tempo limitato Getaway, il costume Wild Card, il rampino, il deltaplano e un nuovo dorso decorativo, oltre a quattro sfide con relativi premi, che elenchiamo di seguito:

Raccogli un gioiello in cinque diverse partite - Scia

Procura un danno di almeno 500 punti ad un giocatore con il gioiello - Spray

Gioca 10 partite Getaway - 5000 Punti Esperienza (XP)

Completa tutte le sfide - Strumenti di raccolta

Queste le ricompense previste da Epic Games per High Stakes, al momento non è chiaro però quando l'evento farà la sua comparsa in Fortnite Battle Royale: l'aggiornamento della settimana normalmente previsto per martedì sembra essere stato rimandato a giovedì 6 settembre, giorno in cui debutteranno anche le nuove Sfide della Settimana.

Ricordiamo che recentemente gli sviluppatori di Fortnite hanno annunciato di essere al lavoro con Nintendo per migliorare le prestazioni della versione per Nintendo Switch, la quale presenta alcuni problemi tecnici e di stabilità che verranno comunque risolti molto presto.