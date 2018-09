Fortnite High Stakes: svelati il dorso, il deltaplano e i 4 modelli del costume Wild Card

Come vi abbiamo riferito nei giorni scorsi, nei prossimi giorni prenderà il via in Fortnite Battaglia Reale il nuovo evento High Stakes, che introdurrà che introdurrà la nuova modalità a tempo Getaway, un nuovo set di sfide e un costume inedito chiamato Wild Card.

I dettagli precisi e il primo gameplay della MAT Getaway verranno svelati nella notte durante il PAX West di Seattle. Secondo alcuni potrebbe avere a che fare con delle rapine, secondo altri potrebbe essere simile alla modalità non ufficiale Protect the President, nella quale i giocatori di una squadra dovranno fare di tutto per proteggere uno dei componenti dagli attacchi del team avversario.

Nell'attesa di una conferma, possiamo affermare con certezza che assieme alla modalità debutterà anche un nuovo oggetto, il Rampino! Anche quest'ultimo verrà mostrato questa notte, pertanto continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.

Intanto, in rete sono apparse le immagini in alta risoluzione che mostrano tutte e quattro le varianti del costume dell'evento, chiamato Wild Card. Come anticipato dal leak di ieri, avrà quattro maschere da hockey intercambiabili con i semi delle carte francesi. Le immagini, che potete ammirare in basso, mostrano anche il dorso decorativo Cuffed Base e il deltaplano Safe Cracker.

Nella giornata di ieri gli sviluppatori hanno anche anticipato alcuni dei cambiamenti che verranno apportati con le prossime patch: il revolver verrà rimosso e la tempesta danneggerà anche le strutture nelle fasi finali.