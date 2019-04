Fortnite Honor Guard Skin: promozione sospesa per la terza volta!

Non c'è due senza tre, e come previsto nei giorni scorsi, Epic Games e Honor hanno nuovamente sospeso la promozione Honor Guard Skin. Il motivo? Un bug nel sistema che permette di generare un numero infinito di codici per riscattare la skin esclusiva.

A febbraio, Epic Games ha lanciato una promozione dedicata ai possessori di Honor View 20, gli acquirenti dello smartphone avrebbero potuto riscattare l'esclusiva skin Honor Guard di Fortnite digitando un codice sul sito ufficiale del gioco. Sin da subito alcuni hacker hanno trovato il modo di generare illegalmente migliaia di codici e questo ha portato Epic a sospendere la promozione.

L'offerta è poi tornata a metà marzo per essere nuovamente interrotta dopo pochi giorni, infine il terzo ritorno a fine aprile e la nuova sospensione di oggi, la terza in due mesi. "Due to an issue associated with the redemption flow for the HONOR Guard outfit, we’ll be pausing the distribution of that outfit until further notice", questo è quanto si legge sui canali social di Epic e Honor.

Difficile a questo punto dire se la promozione skin Honor Guard di Fortnite tornerà attiva per la quarta volta o se le due compagnie rinunceranno ad offrire questo costume esclusivo ai giocatori...