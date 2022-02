Fortnite Hotfix 19.30, gli Archi Primordiali sono tornati: al via la Settimana Arcomania

Ad una settimana esatta dalla pubblicazione dell'Aggiornamento 19.30 di Fortnite, Epic Games ha messo a disposizione anche una Soluzione Rapida che riporta sull'isola della Battaglia Reale gli Archi del Passato Primordiale.

Oggi 22 febbraio ha preso ufficialmente il via la settimana Arcomania, che proseguirà fino alle 14:59 di martedì primo marzo. Per tutta la durata dell'evento, gli archi del Capitolo 2 Stagione 6: Furia saranno disponibili nei forzieri e nel bottino a terra in giro per l'Isola: tra di essi figurano gli Archi primordiali puzzolenti, gli Archi esplosivi meccanici, gli Archi meccanici Onda d'urto e, ovviamente, le Frecce, le quali possono anche essere trovate nelle scatole di munizioni.

Durante Arcomania siete anche invitati a completare gli incarichi speciali per guadagnare Punti Esperienza aggiuntivi. Tenete presente che le novità della settimana non sono incluse nelle playlist competitive. Al termine dell'evento gli archi torneranno nel passato e prenderà il via una nuova settimana a tema con incarichi speciali. A proposito, a che punto siete con le sfide della Settimana 11 del Capitolo 3 di Fortnite?