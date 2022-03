Fortnite Hotfix 19.40, attenti ai polli: è cominciata la settimana Attacco Aviario

Oltre ad aver messo a disposizione skin ed emote gratis in Fortnite per celebrare la Festa della Donna, oggi 8 marzo Epic Games ha anche pubblicato la Soluzione Rapida 19.40 per la Battaglia Reale. Preparatevi ad una vera e propria invasione di polli!

L'Hotfix 19.40 di oggi 8 marzo dà ufficialmente il via alla settimana Attacco Aviario. I polli sono diventati i re dell'ecosistema sbaragliando completamente squali, lupi, rane e cinghiali, i quali sono stati riposti nel magazzino. Come se non bastasse, oltre a moltiplicarsi a dismisura, questi pennuti sono anche diventati più aggressivi, dal momento che reagiscono quando vengono attaccati. Una peculiarità che potete anche usare a vostro vantaggio, ad esempio prendendone uno e sguinzagliandolo contro gli avversari vicini. In giro per l'isola ci sono anche i luminosissimi Polli bottino, i quali - come i corvi - restituiscono più bottino.

La Settimana Attacco Aviario, che proseguirà fino alle 13:59 del 15 marzo 2022, offre delle missioni a tema con punti esperienza aggiuntivi. Alle 14:00 del 15 marzo, quando il regno animale tornerà a stabilizzarsi e che saranno terminati gli incarichi dell'Attacco aviario, inizierà una nuova settimana a tema, che come le precedenti porterà nuove sfide speciali. Non tutto tornerà come prima in ogni caso, poiché molti polli continueranno a reagire agli attacchi, mentre qualche Pollo bottino rimarrà in giro per l'isola.