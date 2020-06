Fortnite: Il Dispositivo inonda la mappa nel video dell'evento

L'evento Il Dispositivo di Fortnite Capitolo 2 è appena giunto al termine, apportando alla mappa del battle royale di Epic Games delle grosse modifiche e permettendoci di scoprire alcuni interessanti retroscena su ciò che sta accadendo nel mondo di gioco.

L'evento, che ha visto attivarsi il Dispositivo nascosto da Mida sotto l'Agenzia, ci ha permesso di comprendere che questo macchinario è stato creato dal misterioso agente segreto con l'obiettivo di combattere la Tempesta e, solo in parte, è riuscito nell'obiettivo. Oltre a distruggere quasi integralmente la struttura al centro della mappa, il Dispositivo ha anche rimpiazzato la Tempesta Viola con un'immensa parete d'acqua, la quale avanza costantemente e danneggia i giocatori che ci finiscono dentro. Per ben tre volte nel corso dell'evento ci sono anche state delle brevi fasi con visuale in prima persona che ci hanno dato modo di capire che un'agenzia sta investigando su alcuni personaggi e che tra i suoi membri c'è l'Agente Jonesy (il quale era doppiato in italiano).

Prima di lasciarvi ai video dell'evento, vi ricordiamo che bisognerà attendere il prossimo mercoledì 17 giugno 2020 per scoprire costa sta accadendo al mondo di gioco grazie al debutto della Stagione 3 e, perché no, assistere all'arrivo di Acquaman.