Fortnite: Il Team Liquid presenta ufficialmente la propria squadra Battle Royale

Dopo FaZe Clan, OpTic Gaming e Team SoloMid, anche un'altra importantissima organizzazione professionistica salta nella nascente scena competitiva di Fortnite: il Team Liquid.

L'organizzazione, tra le più famose al mondo, ha annunciato il reclutamento di un roster formato da quattro giocatori, esattamente come già fatto da altri. I ragazzi sono: Tom "72hrs" Mulligan, Adam "Strafesh0t" Crawford, Jake "POACH" Brumleve e Ryan "Chap" Chaplo.

L'annuncio, come ormai da consuetudine, è stato pubblicato su Twitter. "Stiamo arrivando", ha scritto Team Liquid su Twitter. "Salutate il Team Liquid di Fortnite."

La scena esport di Fortnite è ancora in piena crescita. Non ci sono, al momento, tornei ufficiali a cui le neonate formazioni possono partecipare e nemmeno tante feature necessarie affinché l'ecosistema competitivo possa dirsi pienamente sviluppato.

Il team di Epic Games, di certo, si sta preparando per una prospera scena competitiva. Come abbiamo già ricordato, infatti, Epic ha annunciato che getterà sul piatto circa 100 milioni di Dollari in prize pool solo per il primo anno esport di Fortnite.

Pare che ulteriori dettagli sull'imminente nascita scena competitiva siano previsti a breve ma non si sa ancora molto. Le organizzazioni professionistiche si stanno ovviamente gettando anima e corpo nel Battle Royale targato Epic Games. Inoltre, la Ashland University, come vi abbiamo già raccontato sta persino fornendo una borsa di studio dedicata agli studenti.