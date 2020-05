Fortnite: un'immagine anticipa l'arrivo di un nuovo shotgun?

È ormai da un bel po' che Fortnite Capitolo 2 non accoglie nuove armi attraverso la pubblicazione di un aggiornamento settimanale, ma sembra che il team di sviluppo stia per correre ai ripari con un fucile a pompa nuovo di zecca.

L'autore del leak, in questo caso, non è uno dei noti dataminer ma l'account ufficiale Twitter della modalità Creativa del battle royale di Epic Games. Il profilo in questione ha infatti pubblicato un'immagine per annunciare una nuova isola in evidenza tra quelle create dagli appassionati e, per farlo, ha utilizzato uno scatto in cui uno dei personaggi impugna una bocca da fuoco attualmente non presente nel gioco: lo Spas. L'arma, presente nelle stagioni passate del gioco e poi rimossa in occasione dell'avvento del Capitolo 2, potrebbe quindi tornare la prossima settimana. Va precisato inoltre che l'arma presente nell'immagine ha alcune caratteristiche estetiche che la rendono differente da quella vista in passato nel gioco, non è quindi da escludere che possa fare il proprio ritorno con qualche modifica.

In attesa che Epic Games faccia un annuncio in merito, vi ricordiamo che la Fortnite World Cup 2020 è stata cancellata a causa dell'emergenza Coronavirus.