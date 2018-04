Fortnite: un'immagine teaser anticipa l'arrivo della Stagione 4 e il suo tema!

Poco fa Epic Games ha pubblicato sui suoi canali social un'immagine di anteprima dell'attesissima Stagione 4 di Fortnite Battaglia Reale.

Il teaser è accompagnato dalle seguenti parole: "Combatti. Adattati. Vinci. La Stagione 4 è in arrivo". Non è stato svelato altro, ma l'immagine potrebbe aver rivelato diverse informazioni. Innanzitutto, viene ritratta quella che sembra a tutti gli effetti una meteora. Questi corpi celesti sono visibili nel cielo della mappa di gioco da molti giorni ormai, e il loro significato non è stato ancora svelato. Mentre la comunità continua a speculare al riguardo, l'immagine ha indubbiamente confermato che il loro arrivo è legato all'inizio della Stagione 4.

Nella sua coda, inoltre, è chiaramente visibile quello che ha tutta l'aria di essere un supereroe. Che sia questo il tema della Stagione 4? Dopotutto i supereroi in generale sono estremamente famosi oggigiorno, e potrebbero essere in dirittura d'arrivo anche in Fortnite. Voi cosa ne pensate al riguardo?

Epic Games non ha svelato la data d'inizio della Stagione 4, ma la terza si avvia verso la chiusura (fissata per il 30 aprile). Probabilmente inizierà subito dopo, forse già il primo maggio. Fortunatamente, non dovremo attendere ancora molto tempo per scoprirlo. A proposito, a che punto siete con le sfide dalla decima e ultima settimana?