Fortnite: l'impatto della cometa ha generato un cratere in cui volare a bassa gravità

Dopo il leak del cinematic trailer dedicato alla Stagione 4 di Fortnite, siamo venuti a conoscenza degli effetti causati dallo schianto della cometa: la mappa di gioco ospiterà adesso un cratere in cui è possibile volare a bassa gravità.

L'informazione è trapelata sulla pagina di Fortnite Mobile ospitata su App Store, dove è contenuta la seguente descrizione: "La cometa ha lasciato un segno sull'isola ... visita il cratere e troverai rocce incandescenti tutt'intorno. Consumale e sollevati a bassa gravità."

Lo schianto della cometa ha generato una nuova zona della mappa chiamata Hop Rocks, all'interno della quale potranno innescarsi nuove meccaniche di gioco. Come è facile intuire dalla descrizione emersa su App Store, infatti, con la Season 4 di Fortnite è stato introdotto un nuovo consumabile da utilizzare all'interno del cratere, così da sollevarsi in aria a gravità ridotta.

Ricordiamo inoltre che i server di gioco sono andati offline per manutenzione a partire dalle 10:00 di stamattina, preparando il titolo a ricevere il nuovo update 4.0.0 che sancirà l'avvio della Stagione 4. Restate sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire tutte le novità in arrivo e l'orario di sblocco della Season 4!