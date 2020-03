Fortnite, importanti modifiche per gli Esplosivi a Distanza: tutti i dettagli

Mentre proseguono gli sforzi dei videogiocatori per completare le Sfide della Settimana 5 di Fortnite Battaglia Reale, la community segnala alcuni cambiamenti.

In particolare si riferisce della riduzione della potenza e reperibilità di una particolare arma: gli esplosivi attivabili da remoto, detti C4. Secondo quanto riportato dai dataminer, tra i quali spicca il noto utente Twitter "Hypex", questa tipologia di armamento ha infatti subito delle importanti modifiche in occasione della pubblicazione dell'ultimo aggiornamento di Fortnite: Battaglia Reale. Nello specifico, viene segnalata la possibile riduzione delle possibilità di ottenere l'ambito item.

Il dataminer parla infatti di un passaggio da 3 a 1 per quanto riguarda la possibilità di ottenere gli esplosivi C4 come drop. Ridotte anche tutte le altre possibilità di avere accesso all'arma nel corso di una partita, con valori che sono stati sostanzialmente dimezzati. Un'azione che sembra poter rendere felici tutti i giocatori che all'interno delle proprie community descrivevano l'arma come eccessivamente potente e facile da reperire. Ora, ottenere gli Esplosivi con innesco da Remoto è dunque più complesso e richiede ai giocatori maggiore impegno.



In chiusura, rammentiamo che ha sulle pagine di Everyeye potete trovare una vasta selezione di guide alle Sfide di Fortnite Battaglia Reale, grazie alle quali sarò più semplice portare a termine le missioni di Fortnite.