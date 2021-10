Fortnite: Impostori è ispirata ad Among Us, Epic lo ammette pubblicamente

Il nuovo aggiornamento 18.20 di Fortnite porta in dote alcune novità per la modalità Impostori, fortemente ispirata ad Among Us, anche se Epic Games non ha mai ammesso la fonte di ispirazione... almeno fino ad oggi.

Nel post che illustra le novità dell'aggiornamento 18.20 di Fortnite Epic scrive che "la v18.20 porterà miglioramenti per la modalità di gioco Impostori, ispirata dal gioco Among Us di InnerSloth."

Il fatto che venga citato anche il nome dello sviluppatore (InnerSloth) farebbe pensare ad una sorta di accordo raggiunto in sede legale tra le due parti per dichiarare pubblicamente che Impostori si ispira ad Among Us, riconoscendo così al team indipendente i giusti crediti come fonte di ispirazione. Non è escluso che Epic possa aver agito di propria iniziativa proprio per evitare problemi giudiziari e burocratici, in ogni caso sul sito di Fortnite viene ora specificata chiaramente la natura di Impostori.

Epic Games ha anche cambiato le regole per acquisti e rimborsi con i V-Bucks in Fortnite, inoltre si parla anche del possibile arrivo di un film di Fortnite, la compagnia ha assunto tre ex dipendenti di LucasFilms con l'obiettivo di lavorare ad un film dedicato alla sua celebre serie, al momento non sembra esserci ancora nulla di concreto a riguardo ma chissà che novità non possano arrivare nel corso del 2022.