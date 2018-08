Fortnite in uscita su Apple TV? Arriva la (parziale) smentita di Epic Games

Un leak operato sui file di Fortnite ha scoperto la presenza di alcuni riferimenti a Apple TV, lasciando intendere che il gioco è in dirittura di arrivo sulla piattaforma. Epic Games dichiara di non avere nessun piano al momento per realizzare il porting, ma le cose potrebbero cambiare in futuro.

Come potete vedere in calce alla notizia, Storm - Fortnite Leaks ha scoperto che nel codice di Fortnite sono contenuti diversi riferimenti a Apple TV, lasciando presupporre che il gioco è in arrivo sulla piattaforma tvOS.

Poche ore fa, tuttavia, è arrivata la parziale smentita di Epic Games. La compagnia ha infatti spiegato che i riferimenti a Apple TV sono contenuti di default nei tool di sviluppo dell'Unreal Engine, dal momento che il motore grafico supporta anche questa piattaforma. Lo sviluppatore ha dichiarato che attualmente non c'è nessun piano per realizzare il porting di Fortnite su Apple TV, ma senza escludere categoricamente la possibilità di svilupparlo in un secondo momento.

Considerando l'enorme successo riscosso dal gioco sui dispositivi iOS, che nel giro di cinque mesi è riuscito a eguagliare gli incassi di Clash Royale, non sembra da escludere la possibilità di vedere Fortnite anche su Apple TV nel prossimo futuro. Intanto ricordiamo che il titolo è disponibile in versione Beta su Android.