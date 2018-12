Fortnite: in arrivo l'HUD per i veicoli con il prossimo aggiornamento

Dalle pagine dell'ormai celebre subreddit di FortNiteBR, un utente della sconfinata community di Fortnite ha proposto ad Epic Games il concept di una modifica all'HUD che consenta ai fan del loro battle royale di tenere sotto controllo i parametri della "salute" del veicolo utilizzato dal proprio alter-ego.

La risposta del colosso videoludico statunitense non si è fatta attendere: un rappresentante di Epic si è infatti complimentato con l'appassionato di Fortnite e ha spiegato che tale funzione era già stata pianificata con l'update 7.00 che ha sancito l'apertura della Stagione 7 e l'introduzione della modalità Creativa.

A partire dal prossimo aggiornamento, quindi, in aggiunta alla doppia barra della Salute e dello Scudo del nostro personaggio potremo visualizzare a schermo anche la barra di Salute del mezzo di trasporto impiegato per spostarsi tra le diverse regioni dell'isola di Fortnite Battaglia Reale, come il Carrello della Spesa, il Quad Annientatore, il Kart ATK e il nuovissimo Biplano X-4 Stormwing.

Le date e gli orari di pubblicazione della patch 7.01 di Fortnite sono stati ancora comunicati da Epic Games, che di solito tende ad annunciare gli aggiornamenti con un preavviso di non più di 24 ore per consentire ai giocatori di affrontare il trauma della disconnessione dovuta alla manutenzione dei server.

In aggiunta alla modifica all'HUD collegata alla barra della Salute dei veicoli, il nuovo update di Fortnite dovrebbe portare in dote nuove modifiche all'isola di Battaglia Reale, degli elementi aggiuntivi per la personalizzazione estetica del proprio personaggio (ad esempio tramite nuove Coperture) e qualche oggetto inedito per la modalità Creativa.