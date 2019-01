Fortnite: in arrivo importanti modifiche per il Falò Confortevole

Epic Games ha annunciato una serie di modifiche in arrivo per il Falò Confortevole, uno degli oggetti storici di Fortnite Battle Royale, presente insieme al Cespuglio sin dall'aggiornamento 2.0 lanciato nel 2017.

Epic ha ora intenzione di modificato questo oggetto, rendendo il Falò Confortevole più importante ai fini delle meccaniche di gioco e soprattutto aumentandole la frequenza di apparizione sulla mappa. La community chiedeva da tempo un rinnovamento per i Falò (così come per i Cespugli Leggendari) e presto i giocatori verranno accontentati, anche se al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli.

Tra le altre novità presto in arrivo su Fortnite Battle Royale troviamo la modalità spettatore, la quale sarà oggetto di test tra influencer e pro player a inizio febbraio, con un lancio che potrebbe avvenire dunque nelle settimane successive.