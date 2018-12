Fortnite: in arrivo importanti novità nel corso dei Game Awards 2018

Il presentatore e organizzatore dei The Game Awards, Geoff Keighley, mette ulteriore carne sul fuoco dell'hype per l'edizione 2018 dell'evento confermando la partecipazione allo show di Epic Games e degli importanti annunci che riguarderanno Fortnite.

La prossima edizione dei Game Awards rinsalderà ulteriormente il rapporto tra Epic e gli organizzatori dell'evento, come afferma lo stesso Keighley ricordando ai colleghi di FortniteIntel che "Fortnite in realtà è stato annunciato da CliffyB (il papà di Gears of War Cliff Bleszinski, ndr) ai VGA 2011. Certo, all'epoca era un gioco molto diverso da quello che è attualmente ma sì, venne annunciato su questo palco e siamo entusiasti che torni a far parte dello show".

Tornando sul tema degli annunci di Fortnite per i Game Awards 2018, Keighley conferma che "abbiamo sicuramente alcune notizie da dare su Fortnite, è uno dei titoli in nomination e sul palco ci sarà Donald Mustard (Worldwide Creative Director di Epic Games). Perciò sì, ci saranno delle notizie su Fortnite ai The Game Awards", spiega il buon Geoff ribadendo in maniera piuttosto sibillina che "non penso che abbiano ancora detto nulla pubblicamente (i vertici di Epic, ndr), ma sì, succederà qualcosa che avrà a che fare con Fortnite".

La cerimonia dei The Game Awards 2018 avrà luogo il prossimo 7 dicembre alle ore 02:30 italiane e, oltre alle novità su Fortnite, promette di regalarci più di dieci premiere mondiali e annunci esclusivi legati a videogiochi non ancora svelati. Su queste pagine, ovviamente, troverete la diretta dell'evento e una copertura completa delle notizie provenienti dalla kermesse videoludica di Los Angeles.