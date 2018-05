Fortnite: in arrivo modifiche ai controlli, nuove modalità a tempo e migliorie ai server

Dover aver reso disponibile il Jetpack in Fortnite Epic Games ha annunciato l'arrivo di una serie di novità per il suo Battle Royale, tra cui nuovi oggetti e modalità a tempo, migliorie ai controlli e alle prestazioni, nonchè server più stabili per reggere il sempre più massiccio carico di utenti connessi in contemporanea.

Vediamo le principali novità di Fortnite annunciate da Epic Games:

Controlli

"Stiamo cercando modi per rendere grandiose le sensazioni del combattimento, delle costruzioni e del movimento sul controller in Fortnite. Il primo passo è stato la configurazione Professionista della costruzione, e grazie ai vostri feedback abbiamo creato un'esperienza migliore per i giocatori su console che scorrono tra i pezzi da costruzione."

Modalità e oggetti a tempo

"Stiamo utilizzando la MAT per prendere alcuni aspetti esistenti del gioco e reinventare alcune cose (per esempio, il bottino leggendario in Oro massiccio o partite più veloci in modalità Blitz). Per noi la MAT è uno spazio in cui esplorare diverse modifiche rispetto alla modalità di gioco principale (per esempio, le risorse di costruzione) e realizzare cose che normalmente non faremmo nelle playlist standard. Abbiamo saputo che vi piace molto la modalità 50v50, perciò stiamo valutando di mantenere sempre attiva una modalità a squadre più ampie per coloro che amano questo tipo di battaglie!

Abbiamo mosso i primi passi per una possibile playlist competitiva in Duello in solitaria. La creazione di uno spazio separato per i giocatori che volevano competere per vincere un premio esplorando al contempo il gioco competitivo in Fortnite. Questa settimana, abbiamo introdotto il jetpack come oggetto a tempo. Il nostro scopo è quello di introdurre oggetti che possano modificare il gioco in modo unico e incredibile."

MAT Parco giochi (v1)

"La MAT Parco giochi vi porterà nella mappa di Battaglia reale con alcune impostazioni modificate. Combattete e costruite quanto volete, prendendovi il tempo necessario per girovagare nella mappa e godervi una generazione di risorse aumentata. Verranno generati tutti i forzieri del tesoro e tutte le casse delle munizioni: cerca di atterrare in diversi punti e scoprire il bottino. Il fuoco amico è attivato, quindi puoi combattere contro la tua squadra (fino a 4 amici per partita), ma nessun timore, ti rigenererai subito. Oh... e lama a palate."

Le novità però non finiscono qui perchè Epic sta lavorando "dietro le quinte" anche per ottimizzare i server e migliorare le prestazioni generali del gioco, inoltre presto arriveranno modifiche al sistema di replay con nuove funzioni per la telecamera e altre interessanti opzioni richieste dalla community. Una roadmap di aggiornamenti incredibilmente ricca che testimonia la volontà degli sviluppatori di continuare a investire fortemente su Fortnite Battle Royale, uno dei titoli più popolari degli ultimi mesi.