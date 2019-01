Fortnite: in arrivo modifiche al sistema di costruzione con l'update 7.20

Epic Games si serve del subreddit ufficiale di Fortnite per anticipare l'intenzione di modificare il sistema di costruzione con l'update 7.20 che, presumibilmente, verrà lanciato su PC, console fisse e sistemi mobile all'inizio della prossima settimana.

Come illustrato dagli stessi autori del colosso videoludico a stelle e strisce attraverso due video esplicativi che raffrontano l'attuale e il futuro sistema di costruzione del loro iconico battle royale, l'aggiornamento 7.20 di Fortnite faciliterà la creazione di pareti e mura perimetrali su terreni accidentati o specchi d'acqua relativamente bassi.

Il nuovo meccanismo di costruzione, infatti, si premurerà di realizzare automaticamente la struttura di supporto di una parete, senza cioè obbligare il giocatore di turno a perdere tempo con il fallace sistema di hit detection delle superfici più difficili. I supporti che verranno creati in automatico, oltretutto, non richiederanno più il dispendio di risorse da parte degli utenti come invece avviene nell'attuale versione 7.10 V3 di Fortnite.

Questa piccola modifica, di conseguenza, potrebbe avere delle significative ripercussioni sulle dinamiche di gioco di tutte le modalità di Fortnite: gli esploratori dell'isola di Battaglia Reale, ad esempio, potranno accelerare sensibilmente la realizzazione di strutture difensive e piattaforme sopraelevate in zone della mappa poco battute dagli altri giocatori.

Per chi desidera approfondire l'argomento, in calce all'articolo trovate il link al messaggio pubblicato da Epic Games sulle pagine di Reddit.