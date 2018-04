Fortnite: in arrivo un nuovo oggetto, il Distributore Automatico

ha annunciato che nel corso di questa settimana ilfarà la sua comparsa in: questo oggetto () permetterà di scambiare vari materiali (tra cui metallo, mattoni e legno) con equipaggiamento.

Non è chiaro al momento come funzioni esattamente il Distributore Automatico, Epic si è limitata ad inserire questo oggetto nella lista dei contenuti in arrivo "prossimamente" ma con ogni probabilità vedremo il Distributore giovedì 5 aprile insieme all'aggiornamento settimanale di Fortnite.

Sapevate che nel weekend è stata avvistata una cometa nel cielo di Fortnite? Anche in questo caso, Epic Games ha voluto mantenere il mistero, non ci resta dunque che attendere eventuali comunicazioni da parte degli sviluppatori.