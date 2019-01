Fortnite: in arrivo un nuovo stravolgimento per Pinnacoli Pendenti?

Dopo essere andati a caccia di prigionieri nelle segrete del castello di Picco Polare, gli instancabili dataminer di Fortnite ci invitano a volgere il nostro sguardo in direzione di Pinnacoli Pendenti nell'attesa che avvenga il nuovo, e sempre più probabile, stravolgimento di quel particolare quadrante dell'isola.

Tra le pieghe del codice dell'ultimo aggiornamento di Fortnite, infatti, si nasconde il modello poligonale di un nuovo complesso di edifici con l'inconfondibile stile architettonico delle strutture cittadine di Pinnacoli Pendenti.

La terminologia scelta dai programmatori di Epic per "catalogare" questo misterioso prefabbricato, inoltre, suggerisce un suo futuro impiego in concomitanza con un evento che prevederà l'utilizzo di una non meglio specificata tipologia di granate.

La scoperta effettuata dai dataminer, di conseguenza, si ricollega inevitabilmente ai rumor circolati in rete alla fine del mese di novembre del 2018: in quel caso, infatti, il datamining di Fortnite ipotizzò l'inizio di un evento ingame che si sarebbe svolto nel corso della Stagione 7 e che avrebbe visto per protagonisti dei robot AIM con munizionamento infinito all'interno di un contesto urbano come quello, appunto, di Pinnacoli Pendenti.

Cosa si inventeranno mai i ragazzi di Epic Games per concludere nel migliore dei modi la Stagione 7 di Fortnite Battaglia Reale?