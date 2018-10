Fortnite: è in arrivo un nuovo veicolo, il Quad Annientatore

Con un messaggio apparso direttamente in-game, Epic Games ha annunciato che presto debutterà un nuovo veicolo in Fortnite Battaglia Reale, il Quad Annientatore.

Questo nuovo mezzo di locomozione a quattro ruote andrà quindi ad affiancarsi ai già disponibili Kart da Off-Road introdotti all'inizio della scorsa stagione. La sua descrizione recita: "Carica il potenziamento per passare attraverso le strutture o prendere un po' d'aria". Una volta caricato, come il suo stesso aspetto lascia intuire, il Quad Annientatore potrà quindi essere utilizzato per distruggere le strutture costruite dai nemici. Potete ammirarlo nell'immagine di anteprima in apertura di notizia. Come vi sembra?

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che nel pomeriggio sono partite le sfide della Settimana 3 della Stagione 6 di Battaglia Reale, tra le quali sono comprese due sfide a fasi. Epic Games, inoltre, ha annunciato che a partire da oggi Fortnite Mobile per Android può essere scaricato liberamente da tutti gli interessanti, poiché non è più necessario l'invito. I data miner hanno analizzato i file di gioco e hanno scovato le skin di Halloween in arrivo nelle prossime settimane.