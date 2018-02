Fortnite: in arrivo la patch 2.4.1, risolverà i problemi introdotti con la precedente

Un paio di giorni faha pubblicato la patch 2.4.0 perche, oltre ad introdurre la minigun, ha causato alcuni fastidi agli utenti.

Molti, infatti, hanno riscontrato problemi con la risoluzione del gioco, che causavano uno stiramento dell'immagine con conseguente alterazione delle proporzioni. La criticità verrà risolta con l'imminente patch 2.4.1, che è già disponibile su PC e sarà pubblicata anche su PlayStation 4 a breve. In aggiunta a ciò, il nuovo update migliorerà l'efficienza dei servizi di backend nelle situazioni di stress.

In un altro post sul forum ufficiale, gli sviluppatori hanno dichiarato di aver avuto problemi con la patch 2.5.0 attualmente in via di sviluppo, che si è rivelata poco stabile. Per questo motivo, hanno deciso di posticipare di una settimana l'inizio dell'evento di San Valentino e dell'evento Spring it On, ora fissati rispettivamente per il 14 e il 21 febbraio.

Fortnite è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Avete già dato un'occhiata alla nostra guida di Fortnite con i segreti e i punti di vantaggio dei cinque nuovi luoghi aggiunti nella sezione occidentale della mappa?