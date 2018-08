Fortnite: in arrivo risoluzione maggiore su PS4 Pro e matchmaking basato sull'input

Con un lungo post apparso sul sito ufficiale della compagnia, Epic Games ha aggiornato i giocatori sullo stato dello sviluppo di Fortnite e sulle funzionalità attualmente in lavorazione.

Innanzitutto, ha fatto sapere che in futuro verrà aggiunto il matchmaking basato sull'input. Questa funzione abbinerà i giocatori a quelli che usano il medesimo sistema di controllo (controller vs controller, mouse e tastiera vs mouse e tastiera). Se, ad esempio, qualcuno nel vostro gruppo usa mouse e tastiera su console, verrete abbinati a giocatori su PC e a quelli che utilizzano mouse e tastiera. Entro l'anno debutteranno anche i comandi personalizzati, grazie ai quali sarà possibile modificare a piacimento le funzioni assegnate ai tasti del gamepad. Il team ha anche assicurato che continuerà d impegnarsi per migliorare le prestazioni dei controller su tutte le piattaforme.

Epic è inoltre al lavoro per migliorare l'esperienza di gioco della MAT 50 vs 50, dove si tende ad avere molti giocatori in contemporanea nella stessa area e si verificano spesso cali di prestazioni e anomalie grafiche (come edifici in bassa risoluzione). Per quanto riguarda la versione PlayStation 4 Pro, il team ha assicurato che nell'immediato futuro verrà inserito il supporto a risoluzioni superiori a 1080p. Potranno beneficiarne, ovviamente, i possessori di televisori 4K.

Per ulteriori informazioni sullo stato dello sviluppo vi invitiamo a leggere il lunghissimo post apparso sul sito ufficiale. Nel gioco, intanto, sta accadendo qualcosa di davvero strano: nelle scorse ore è apparso un gigantesco cubo viola!