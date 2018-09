Fortnite: in arrivo le skin per le armi? I file del nuovo update forniscono degli indizi

Una delle mancanze più lamentate dai giocatori di Fortnite è la mancanza di skin per le armi da fuoco. Infatti, finora il titolo di Epic Games consente di personalizzare, tra le altre cose, il piccone, ma non le restanti armi. Ora, però, dei file presenti nel nuovo update svelano che il tutto potrebbe arrivare presto.

Infatti, il noto leaker FNBRLeaks ha scovato nel nuovo aggiornamento 5.40 una cartella denominata "Weapons Skins". Questa sembra non lasciare spazio a dubbi e suggerire che i giocatori potranno selezionare diverse skin per le loro armi da fuoco in futuro.

Questo offrirebbe un nuovo grado di personalizzazione e siamo sicuri che gli appassionati gradirebbero, viste le molte richieste ricevute da Epic Games in tal senso. Tuttavia, non ci sono informazioni su come i fan saranno in grado di ottenere queste nuove presunte skin. Probabile, però, che alcune di essere verranno sbloccate esclusivamente tramite il Battle Pass.

Non si tratta dell'unico leak legato al nuovo update, con diverse fonti che parlano anche dell'arrivo della possibilità di personalizzare i Battle Bus. Vi ricordiamo, però, che tutte le informazioni riportate in questa news sono frutto di un leak e vi invitiamo, dunque, a prenderle con la dovuta cautela.

Per tutte le informazioni sulla nuova patch 5.40, vi rimandiamo a questa news dedicata.