Fortnite: in arrivo una nuova arma e costumi a tema San Valentino

continua a supportare massicciamente il suo. Dopo aver lanciato la minigun circa una settimana fa, lo studio si appresta infatti a introdurre una nuova arma e alcune skin inedite a tema San Valentino.

L'aggiornamento è previsto per domani, ma Epic Games ha già pubblicato il changelog completo (anche in italiano), grazie al quale scopriamo che la balestra sarà la nuova arma a disposizione dei giocatori. Cambiamenti in arrivo anche per Test di fuoco, modalità a tempo limitato pensata per sperimentare con i giocatori il eventuali modifiche alle armi: i danni da colpo alla testa del fucile pesante verranno aumentati al 200% (prima erano al 150%); il fucile d'assalto con mirino avrà una precisione del 100% quando si mira e non subirà più una diminuzione dei danni con l'aumentare della distanza del bersaglio. Inoltre, da domani questa modalità sarà disponibile solamente in singolo.

Per ulteriori approfondimenti, vi consigliamo di dare un'occhiata alle note della patch 1.4.2 di Fortnite.