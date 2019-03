Fortnite: in arrivo una opzione per annullare gli acquisti in-game accidentali

Epic Games introdurrà presto introdurre in Fortnite una opzione per annullare gli acquisti in-game effettuati in maniera accidentale e non voluta, una opzione per proteggere evidentemente i più piccoli e le carte di credito dei genitori.

La notizia proviene da Reddit, dove l'utente SpicyHabanero69 ha aperto un topic: "la versione giapponese di Fortnite presenta una schermata di conferma prima dell'acquisto, oltre alla possibilità di chiedere il rimborso in caso di acquisto accidentali."

Uno sviluppatore di Epic Games ha commentato la vicenda postando direttamente su Reddit: "non vogliamo creare problemi o rubare soldi a nessuno, il pulsante annulla acquisti arriverà presto anche in Occidente, permettendo così di ottenere il rimborso da un acquisto sbagliato. Il sistema è già attivo in Giappone solamente perchè le funzionalità dei tasti X e O su PS4 sono invertite rispetto ad Europa e Nord America e questo potrebbe creare problemi al negozio."

Non ci resta quindi che attendere per sapere quando l'opzione di rimborso per gli acquisti non voluti arriverà anche nel nostro paese.