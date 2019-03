Fortnite: in arrivo una variante della skin Riflesso per i possessori del Set Contrattacco

Nei giorni scorsi la skin Riflesso ha fatto la sua comparsa nel negozio di Fortnite, apparizione che ha fatto arrabbiare non poco la community, in quanto la skin era stata annunciata come esclusiva NVIDIA riservata agli acquirenti di alcune schede GeForce di fascia alta.

Nelle scorse ore la compagnia si è scusata per l'accaduto ed ha promesso che tutti possessori del Set Contrattacco riceveranno in regalo una variante del costume Riflesso, questa volta in esclusiva assoluta. Il Set Contrattacco include il costume Riflesso, un deltaplano, un dorso ed un piccone in tinta, oltre a 2.000 V-Buck da spendere liberamente.

Purtroppo al momento Epic e NVIDIA non hanno rivelato altri dettagli o l'aspetto della seconda skin Riflesso, per saperne di più dovremmo attendere necessariamente i prossimi giorni. E' comunque una notizia positiva il fatto che l'azienda abbia voluto rimediare all'errore commesso, dimostrando di ascoltare i feedback ed i pareri della community di Fortnite.