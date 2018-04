Fortnite in compagnia di RapidNade in diretta oggi 1 aprile sui nostri canali

Anche se è Pasqua, non può certo mancare l'appuntamento fisso della domenica targato! A partire dalledi oggi 1 aprilesi lancerà in picchiata nella mischia della modalitàdi

Vi ricordiamo che Fortnite è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC, iPhone e iPad. La modalità Battaglia Reale può essere giocata in maniera completamente gratuita. La sesta settimana della stagione 3 è ormai entrata nel vivo: tra le nuove sfide ce n'è una che vi chiede di trovare un luogo tra un ponte di metallo, tre manifesti e un bus distrutto, e un'altra che richiede il raggiungimento di 10 differenti cime delle montagne.