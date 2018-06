Fortnite in compagnia di RNade in diretta oggi 17 giugno

Dopo una pausa dovuta all'E3 2018, torna oggi sul nostro canale l'appuntamento fisso della domenica sera in compagnia del fenomeno indiscusso del momento, Fortnite Battaglia Reale!

A partire dalle ore 21:00 troverete sul nostro canale Twitch RapidNade, pronto come sempre a fare di tutto pur di conquistare la Vittoria Reale! Cogliamo l'occasione per invitarvi ad iscrivervi al canale, requisito necessario per poter interagire con gli altri membri della community di Everyeye, oltre che con RapidNade stesso. Grazie alla registrazione, inoltre, potrete ricevere una comodissima notifica sui vostri dispositivi prima dell'inizio della diretta, così non rischierete di mancare all'appuntamento.

Questa che si avvia alla conclusione è stata una settimana molto importante per Fortnite, che è finalmente approdato anche su Nintendo Switch, espandendo ancor di più la sua già sterminata user base. Quest'oggi, inoltre, sono trapelate in rete le Sfide della Settimana 8 della Stagione 4, che prenderanno il via nella mattinata di giovedì 21 giugno. Fino ad allora potrete continuare a dedicarvi a quelle della settimana in corso: avete già fatto gol su 5 campi di calcio diversi?