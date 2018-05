Fortnite: in crescita il numero di account hackerati, qualche consiglio per proteggersi

Fortnite è uno dei videogiochi maggiormente presi di mira dagli hacker, con circa 800.000 account compromessi dal lancio: in queste ore sembra che i pirati siano tornati prepotentemente all'attacco, con alcuni membri della community che hanno segnalato tentativi di accesso non autorizzati al proprio account.

Come proteggersi dunque? Alcuni utili consigli arrivano dal redditor Battlescones, il quale suggerisce di prestare la massima attenzione alle email con oggetto "Unsuccessful Login Attempts" provenienti da Epic Games. In questo caso vuol dire che si sono verificati numerosi tentativi di accesso non riuscito al vostro account, probabilmente da parte di qualche malintenzionato che sta provando ad effettuare il login con credenziali errate.

Il consiglio dunque, in questo caso, è quello di aggiornare subito i propri dati di accesso a Fortnite, cambiando la password e magari anche l'indirizzo email associato. Inoltre può essere utile utilizzare l'autenticazione a due fattori per prevenire gli accessi non autorizzati, infine viene consigliato di non collegare al proprio account Epic una carta di credito/debito contenente grosse somme di denaro.

Fortnite è uno dei titoli più popolari degli ultimi mesi, gli account dei giocatori includono spesso oggetti rari e interessanti, oltre a credito virtuale da spendere, di conseguenza è naturale che il gioco abbia attirato a se l'interesse di gruppi con scopi ben poco nobili. Prestate attenzione dunque, la prudenza non è mai troppa.